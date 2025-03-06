Орловцы смогут позвонить Левитану и Жукову

С 15 марта по 15 мая этого года стартует Всероссийская акция «Услышать Победу». Суть её заключается в том, что любой желающий сможет позвонить по специальному многоканальному номеру 8(800)200-0905 и прослушать архивные аудиозаписи о провозглашении Победы в 1945 году.