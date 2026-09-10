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62ИНФО | Новости Рязани

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Рязанцы сообщили о 4-месячном отсутствии горячей воды в домах на Касимовском шоссе

Рязанцы сообщили о 4-месячном отсутствии горячей воды в домах на Касимовском шоссе

По словам рязанцев, горячая вода отсутствует с 12 мая. В качестве причины местные жители называют неразбериху вокруг котельной, которая обслуживает эти два жилых дома.

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