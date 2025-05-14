Убийцу арестовали через 47 лет после преступления благодаря пачке сигарет

В США арестовали преступника, который расправился с девушкой в 1977 году. Об этом пишет People. 24-летнюю Жанетт Ралстон обнаружили в ее автомобиле на стоянке рядом с баром в городе Сан-Хосе, штат Калифорния, 21 января 1977-го.