В Орле нашли виновника ДТП с пострадавшим по камерам комплекса «Паутина»

В Орле установлен водитель, который 7 сентября 2026 года сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Личность правонарушителя определили благодаря анализу видеозаписей камер программного комплекса «Паутина», сообщает МК.
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