В Думиничском районе Калужской области работникам задолжали больше миллиона

На производстве хлебобулочных изделий в Думиничском районе с августа по сентябрь 2024 года работникам не платили зарплатуНа производстве хлебобулочных изделий в Думиничском районе с августа по сентябрь 2024 года работникам не платили зарплату.
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