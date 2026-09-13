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Журналистка Наташа Рей, которая называет Брижит Макрон мужчиной, выиграла суд

Журналистка Наташа Рей, которая называет Брижит Макрон мужчиной, выиграла суд

Французская журналистка Наташа Рей выиграла судебный процесс у первой леди республики Брижит Макрон по делу о клевете.

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