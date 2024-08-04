Глава СК России поручил представить доклад по факту обращения представителей конноспортивного клуба Красноярска

В средствах массовой информации размещено обращение представителей конноспортивного клуба города Красноярска, где проводятся занятия для детей и взрослых, имеющих ограниченные возможности здоровья, и планируется создание реабилитационного центра.
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