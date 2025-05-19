Некоторые продукты могут способствовать возникновению тревожности

Питание играет центральную роль в психическом здоровье. Диетолог Джулия Зумпано из известной клиники Кливленда (США) объясняет, как определенные продукты могут способствовать возникновению тревожности, в то время как другие помогают обрести внутренний покой.
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