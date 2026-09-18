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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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ПАОК успешно продолжает переговоры о присоединении к Евролиге

ПАОК стремится стать третьим греческим клубом в главном клубном турнире Европы. Владелец команды Телис Мистакидис провел очередной раунд переговоров с гендиректором Чусом Буэно и рядом представителей базовых клубов Евролиги в Абу-Даби, где проходит дебютный розыгрыш Суперлиги.

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