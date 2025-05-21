Ответьте всего на 44 вопроса про символы и знаки и докажите, что у вас широкий кругозор

Квиз, плиз! Сможете ли вы узнать эти известные символы и знаки? Они мелькают перед глазами каждый день — иконки, стрелки, дорожные знаки и кружочки с крестиками, условные обозначения на бытовой технике и одежде.
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