Как изменилась жизнь электрика из Красноярска после неожиданной славы и запрета соцсети

В конце прошлого года мы писали о красноярском электрике Сергее Кузубове, чье видео в «Инстаграме»* (здесь и далее — экстремистская организация, запрещенная в России) стало хитом и набрало более 50 миллионов просмотров и почти 800 тысяч лайков.