Театр абсурда
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Театр абсурда

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В Латвии призвали к созданию собственного ядерного оружия

В Латвии призвали к созданию собственного ядерного оружия

На связи Алвис Херманис. А, не знаете кто это? Понимаем. И объясняем. Сей пятидесятидевятилетний субъект с отсутствием высшего образования - гордость шпротно-нацистского карлика под названием Латвия, "интеллектуальный маяк латышской нации" (реальная цитата, серьёзно), наиболее известный современный латвийский театральный деятель, сооснователь и худрук Нового Рижского театра (Jaunais Rīgas teātris), командор ордена Трёх звёзд (местечковая госнаграда №1), лауреат российских театральных премий "Золотая маска" и "Хрустальная Турандот", премии Еврокомиссии "Европа — театру" в номинации "Новая театральная реальность", премии Балтийской ассамблеи в области искусства.

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