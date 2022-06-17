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Радий Хабиров ввел в Башкирии карантин из-за бешенства животных

Радий Хабиров ввел в Башкирии карантин из-за бешенства животных

С 9 июня нынешнего года в селе Тучубаево, что в Балтачевском районе действует карантин. Ввели его из-за бешенства животных, однако эпизоотический очаг быстро выявили и он ограничился территорией лишь одного личного подсобного хозяйства в селе.

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