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Антон Бабиков: «По трассе были неидеальное самочувствие, несмотря на то, что я ожидал худшего. Оценить на пятерку такой бег я не могу»

Бабиков в гонке занял третье место, победил Петр Пащенко.  «Я справился со стрельбой на пятерку, не задерживал ни одного выстрела, все было четко и быстро.

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