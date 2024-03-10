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Водитель «Киа» отвлекся на телефон, протаранил грузовик на встречке и погиб

Водитель «Киа» отвлекся на телефон, протаранил грузовик на встречке и погиб

Информацию об аварии, которая случилась утром 10 марта на 457-м километре трассы М-7 Москва-Уфа, корреспонденту «Проспекта» предоставили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБД по Нижегородской области.

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