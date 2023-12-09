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Мировое обозрение

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На пути к концлагерю XXI века: европейская цена «свободы»

На пути к концлагерю XXI века: европейская цена «свободы»

Выступая на заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), прошедшем в конце ноября, глава МИД России Сергей Лавров выразил возмущение тем фактом, что Евросоюз рассматривает возможность принятия в свои ряды Украины, которая, мягко говоря, не соответствует критериям цивилизованного европейского государства.

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