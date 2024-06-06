Сальдо указал на доказанную вину Киева в разрушении Каховской ГЭС

Вина киевского режима в ударах по Каховской ГЭС и ее разрушении доказана и не вызывает сомнений. Такое заявление 6 июня сделал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в годовщину чрезвычайного происшествия.
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