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Юго-Восточный Курьер

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Штабы «Москва помогает» продолжают сбор гуманитарной помощи для жителей Курска

Штабы «Москва помогает» продолжают сбор гуманитарной помощи для жителей Курска

«Москва помогает» продолжает сбор гумпомощи для жителей Сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области продолжается в 14 штабах «Москва помогает» и на 27 площадках форума-фестиваля «Территория будущего.

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