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14 млрд кубов против «Калибров»: математика выживания украинской ГТС

14 млрд кубов против «Калибров»: математика выживания украинской ГТС В последние дни в российском экспертном сообществе внезапно стало модно рассуждать о приближающемся отопительном сезоне 2026/2.

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