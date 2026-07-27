Кошельки BlackRock ETF переводят $271 млн в крипте на Coinbase Prime

Кошельки, связанные с BlackRock ETF, перевели более $271 миллиона в криптовалюте на Coinbase Prime, передача, отмеченная встроенными трекерами, которая снова привлекает внимание к институциональным потокам опеки, даже несмотря на то, что причина перемещения остается неподтвержденной.
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