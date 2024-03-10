10 марта в нашей стране отмечается День архивов — неофициальный профессиональный праздник для всех специалистов, работающих с архивными данными.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
10 марта в нашей стране отмечается День архивов — неофициальный профессиональный праздник для всех специалистов, работающих с архивными данными.