Трамп принял решение по трансгендерным женщинам в тюрьмах

NYT: Трамп распорядился перевести трансгендерных женщин в мужские тюрьмы Трансгендерные женщины (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) в США будут содержаться в мужских тюрьмах, сообщает The New York Times со ссылкой на распоряжение американского лидера Дональда Трампа «Защита женщин от экстремизма гендерной идеологии и восстановление биологической истины в федеральном правительстве».
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