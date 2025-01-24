Трамп принял решение по трансгендерным женщинам в тюрьмах

NYT: Трамп распорядился перевести трансгендерных женщин в мужские тюрьмы Трансгендерные женщины (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) в США будут содержаться в мужских тюрьмах, сообщает The New York Times со ссылкой на распоряжение американского лидера Дональда Трампа «Защита женщин от экстремизма гендерной идеологии и восстановление биологической истины в федеральном правительстве».