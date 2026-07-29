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Юрист высказался об обвинениях в спонсировании терроризма покупающих Telegram Premium

Юрист высказался об обвинениях в спонсировании терроризма покупающих Telegram Premium

Покупка Telegram Premium или звезд не будет считаться спонсированием терроризма после объявления основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в международный розыск по статье о террористической деятельности.

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