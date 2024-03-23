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Снежана Егорова: «Петя и шоколадный цех» хотят снова прорваться во власть

Снежана Егорова: «Петя и шоколадный цех» хотят снова прорваться во власть

Порошенко продолжает «валить» на голову всем свою «предвыборную программу». Мало ему того, что с его помощью натворили на Майдане в 2014 году? Мало того, что народ его так люто возненавидел за войну, развязанную на Донбассе, что готов был проголосовать и проголосовал за черта? Он все не угомонится, этот «Петя и шоколадный цех».

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