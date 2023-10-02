Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Кошмарная «Ночь Гераней» в Виннице: Сорвана попытка ВСУ нанести ракетный удар по Крымскому мосту

На Украине намекают на уничтожение нашими разведчиками ПВО в Одесской области, после чего в «дыру» прорвались дроны-камикадзе Александр Ситников Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Утром 30 сентября самостийная телеграм-тусовка написала о самой тяжелой ночи для Повітряних сил України.

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Комментарии
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W
Walery
&quot;...&quot;&quot;зафиксирован запуск „Шахедов“ („Гераней“) из Крыма&quot;&quot; - Если это реальность... то двумя руками за = Слава Крыму!  По всему остров возмужал!
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3 час.
фарид сабиров
По всем показателям что происходить зелень теперь сможет только на унитазе отыграться за то до чего довел хохляндию.
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2 час.
ВТ
Василий Топчий
Утром 30 сентября самостийная телеграм-тусовка написала о самой тяжелой ночи для Повітряних сил України.  Автор - учи русский язык. Повітряних сил України на русском - Воздушных сил украины.
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1 час.

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