На Украине намекают на уничтожение нашими разведчиками ПВО в Одесской области, после чего в «дыру» прорвались дроны-камикадзе Александр Ситников Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Утром 30 сентября самостийная телеграм-тусовка написала о самой тяжелой ночи для Повітряних сил України.
Кошмарная «Ночь Гераней» в Виннице: Сорвана попытка ВСУ нанести ракетный удар по Крымскому мосту
Комментарии
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W
Walery
"...""зафиксирован запуск „Шахедов“ („Гераней“) из Крыма"" - Если это реальность... то двумя руками за = Слава Крыму! По всему остров возмужал!
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3 час.
фарид сабиров
По всем показателям что происходить зелень теперь сможет только на унитазе отыграться за то до чего довел хохляндию.
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2 час.
ВТ
Василий Топчий
Утром 30 сентября самостийная телеграм-тусовка написала о самой тяжелой ночи для Повітряних сил України. Автор - учи русский язык. Повітряних сил України на русском - Воздушных сил украины.
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1 час.
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