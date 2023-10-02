Кошмарная «Ночь Гераней» в Виннице: Сорвана попытка ВСУ нанести ракетный удар по Крымскому мосту

W Walery "...""зафиксирован запуск „Шахедов“ („Гераней“) из Крыма"" - Если это реальность... то двумя руками за = Слава Крыму! По всему остров возмужал!

фарид сабиров По всем показателям что происходить зелень теперь сможет только на унитазе отыграться за то до чего довел хохляндию.