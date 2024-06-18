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В Якутии увеличилась площадь лесных возгораний

Площадь лесных пожаров в Якутии выросла на 11 тысяч гектаров и составляет почти 160 тысяч гектаров. За ночь удалось потушить 20 очагов, но во время космического мониторинга обнаружено почти столько же новых.

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