Субсидии в 1,1 млрд не спасли «ЮТэйр» от убытка в 2,9 млрд в первом полугодии 2026

ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» опубликовало промежуточную отчетность по РСБУ за первое полугодие 2026 года, продемонстрировав ухудшение финансовых результатов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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