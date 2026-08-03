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Субсидии в 1,1 млрд не спасли «ЮТэйр» от убытка в 2,9 млрд в первом полугодии 2026

Субсидии в 1,1 млрд не спасли «ЮТэйр» от убытка в 2,9 млрд в первом полугодии 2026

ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» опубликовало промежуточную отчетность по РСБУ за первое полугодие 2026 года, продемонстрировав ухудшение финансовых результатов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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