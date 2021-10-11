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Поведение Собчак после серьезной аварии привело в возмущение украинцев

Поведение Собчак после серьезной аварии привело в возмущение украинцев

Поведение Собчак после серьезной аварии привело в возмущение украинцев Александр КириловПользователи социальных сетей из Украины оценили поведение российской журналистки и телеведущей Ксении Собчак после смертельного ДТП на трассе «Сочи – Адлер».

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