Поведение Собчак после серьезной аварии привело в возмущение украинцев Александр КириловПользователи социальных сетей из Украины оценили поведение российской журналистки и телеведущей Ксении Собчак после смертельного ДТП на трассе «Сочи – Адлер».
Поведение Собчак после серьезной аварии привело в возмущение украинцев Александр КириловПользователи социальных сетей из Украины оценили поведение российской журналистки и телеведущей Ксении Собчак после смертельного ДТП на трассе «Сочи – Адлер».
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