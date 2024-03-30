В Турции признали превращение России в новый центр силы под руководством Путина

По мнению турецких журналистов, Владимир Путин, который стал мишенью Запада во время войны на Украине, нарушил правила глобального статус-кво, или порядка, основанного на нормах Атлантики, и превратил свою страну в один из наиболее эффективных альтернативных центров силы для незападных стран.