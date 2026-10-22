Парк имени 50-летия ВЛКСМ и набережная рек Исети и Ольховки в Екатеринбурге будут открыты раньше срока, предусмотренного контрактами до конца 2027 года: готовность объектов составляет 95% и 90% соответственно.
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