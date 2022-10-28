Полицейские доказали вину жителя Красноярска, обвиняемого в незаконном обороте около 90 кг наркотических средств, реагентов и прекурсоров

В апреле 2022 года оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков краевого Главка ликвидировали подпольную лабораторию по изготовлению крупных партий синтетического наркотика, которая находилась в одном из гаражей Октябрьского района.
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