Сбер предложил снизить расходы клиентов перед ипотечной сделкой

Сбер предложил включать дополнительные расходы в ипотеку при первоначальном взносе от 10%. Теперь ипотечные клиенты СберБанка с первоначальным взносом от 10% стоимости жилья могут включить дополнительные услуги в сумму ипотеки при покупке квартиры на вторичном рынке, сообщает пресс-служба банка.