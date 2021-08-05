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Сбер предложил снизить расходы клиентов перед ипотечной сделкой

Сбер предложил снизить расходы клиентов перед ипотечной сделкой

Сбер предложил включать дополнительные расходы в ипотеку при первоначальном взносе от 10%. Теперь ипотечные клиенты СберБанка с первоначальным взносом от 10% стоимости жилья могут включить дополнительные услуги в сумму ипотеки при покупке квартиры на вторичном рынке, сообщает пресс-служба банка.

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