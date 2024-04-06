«Дима, одень жену»: Костенко возмутила безвкусным нарядом для празднования 30-летия

Молодая мать ошиблась с выбором наряда. Дмитрий Тарасов с женой Анастасией и сыном Социальные сетиПосле долгих уговоров мужа Анастасия Костенко всё-таки не стала отказываться от вечеринки в честь дня рождения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии