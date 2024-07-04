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Крымское информационное агентство

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В двух религиозных школах Симферополя детям насаждали экстремизм под видом мусульманского просвещения

В двух религиозных школах Симферополя детям насаждали экстремизм под видом мусульманского просвещения

Две незаконные религиозные исламские школы проукраинской мусульманской организации «Таврический муфтият» закрыты в Симферополе.

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Комментарии
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Николай Герасименко
Борьба за умы людей всегда начинается с малых лет. Псевдорелигия самый известный и действенный способ поссорить целые народы. Есть еще множество других способов разосрать братские народы, к примеру псевдоистория, на основе которой рисуются лживые исторические события и образы, разрывающие единую историческую общность народов. Так был придуман Голодомор, якобы направленный исключительно против одного народа и вокруг этой лжи раскрутили целые концепции, учения, музеи и фэйковую документалистику. За 30 с лишним лет на соседней территории вырастили ни одно поколение оболваненных Западом националистов и ненавистников России 🇷🇺. А самое главное, столкнули лбами два братских народа. Остается только &quot;восхититься&quot; организационным талантам Запада и иной раз думается, а почему мы не действуем подобным образом? Видимо подлость, не наш метод.
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