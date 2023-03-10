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Леонтьев о перепалке с Радуловым: «Подзывал его, чтобы послушать, что он мне предъявлял. Я открыт к диалогу»

Главный тренер «Нефтехимика» высказался о перепалке с Александром Радуловым из «Ак Барса». Нижнекамский клуб проиграл казанцам (1:6, 2-3) в 5-м матче серии 1-го раунда Кубка Гагарина.

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