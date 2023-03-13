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Сенатор Пушков заявил об определенной усталости США от поддержки Украины в конфликте с РФ

Сенатор Пушков заявил об определенной усталости США от поддержки Украины в конфликте с РФ

В США на уровне общественного мнения и среди конгрессменов от Республиканской партии ощущается определенная усталость от поддержки Украины, считает председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

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