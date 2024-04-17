Салливан: США в ближайшие дни введут новые санкции против Ирана

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты в ближайшие дни введут против Ирана дополнительные санкции, направленные в отношении программ по разработке ракет и беспилотников.
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