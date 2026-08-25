В Рязанской области 26 августа ждут дождя и +7°С

Уже предстоящей ночью минимальные температуры в регионе составят всего +7 градусов. Днем будет теплее, но столбики термометров дойдут максимум до 20-градусной отметки, местами же будет не выше +15 градусов.
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