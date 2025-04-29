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Расчет "Нона-СВК" уничтожил БТР MaxxPro боевиков на красноармейском направлении

Расчет "Нона-СВК" уничтожил БТР MaxxPro боевиков на красноармейском направлении

Минобороны РФ Расчет самоходного миномета 2С23 "Нона-СВК" артподразделения горного мотострелкового соединения группировки войск "Центр" из Тувы уничтожил американский БТР International MaxxPro боевиков ВСУ на красноармейском направлении в зоне проведения спецоперации РФ (СВО).

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