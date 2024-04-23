УФАС в Петербурге возбудило дело в отношении банка «Русский стандарт»

Суть нарушений заключается в распространении рекламы Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы возбудило дело в отношении банка «Русский стандарт» из-за распространения рекламы, которая нарушает нормы законодательства о рекламе, сообщили 23 апреля в пресс-службе УФАС.