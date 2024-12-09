«Яковлев» разработал автопилот и автомат тяги для импортозамещенного самолета SJ-100

Фото: Объединенная авиастроительная корпорация Специалисты ПАО «Яковлев» Объединенной авиастроительной корпорации Ростеха совместно со специалистами Московского института электромеханики и автоматики (МИЭА) концерна «Радиоэлектронные технологии» Госкорпорации Ростех завершили разработку алгоритмов системы автоматического управления (САУ) для новейшего отечественного самолета SJ-100.
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