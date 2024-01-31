В Дагестане учительница ударила по лицу учеников, отчитывая их

В одной из школ Дагестана учительница позволила себе поднять руку на учеников, воспитывая их. Об этом сообщает Telegram-канал "ЧП Кавказ", который приводит видеозапись случившегося, сделанную учащимися школы.
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