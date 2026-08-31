Armenia is resting: fish supplies from Turkey to Russia has almost doubled in a month

In July, fish shipments from Turkey to Russia grew 1.9 times in annual terms. This was announced today, August 31, RIA Novosti reports with reference to the data of the Turkish state service.
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