Кулеба: Украина станет членом Евросоюза, заверила Бербок

Global Look Press/Christophe Gateau/dpa Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заверила своего украинского коллегу Дмитрия Кулебу в том, что Незалежная станет частью Европейского союза, пишет Die Welt.
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