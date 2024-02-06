Тюменцы, пострадавшие от радиации, получат выплаты от властей

Жители Тюменской области, участвовавшие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также иные лица, пострадавшие от радиации и близкие погибших при данных обстоятельствах получат выплаты от правительства региона.
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