Автоэксперт Балабас рассказал выгодно ли тулякам переводить машину на газовое топливо

В Тульской области продолжается программа льготного переоборудования автомобилей на метан. Почти половину всех затрат, при желании водителей перевести машину на газовое топливо, берет на себя министерство транспорта и дорожного хозяйства региона.
В Тульской области продолжается программа льготного переоборудования автомобилей на метан. Почти половину всех затрат, при желании водителей перевести машину на газовое топливо, берет на себя министерство транспорта и дорожного хозяйства региона.
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