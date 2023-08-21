Новый комплекс управления ПВО «Магистр-СВ» пошёл в войска

Российские войска начали получать на вооружение новейший комплекс автоматизированного управления огневыми средствами войсковой ПВО "Магистр-СВ", первые серийные образцы уже координируют работу зенитных комплексов, в том числе и в зоне СВО.
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