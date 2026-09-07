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Оставленная на дереве маска помогла раскрыть убийство бизнесменов из 90-х

Оставленная на дереве маска помогла раскрыть убийство бизнесменов из 90-х

РЕН ТВ Следователи в Волгоградской области завершили расследование уголовного дела в отношении неоднократно судимого мужчины, обвиняемого в убийстве предпринимателей в августе 1997 года.

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