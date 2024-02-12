Красивые короткие стрижки для овального лица: 20 крутых идей

Овальная форма лица — самая универсальная из всех существующих. Как показывает практика, к ней подходит практически любая прическа, главное при подборе идеальной стрижки, это учесть саму структуру волос, а также свой типаж.
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