Потепление угрожает уничтожить 25 млн гектаров лесов ламинарии к 2050 году

Потепление океана уничтожает морские леса водорослей быстрее, чем их успевают восстанавливать. Согласно оценкам авторов обзорного эссе в журнале PLOS Biology, к 2050 году мир может лишиться до 25 миллионов гектаров лесов ламинарии — важнейших экосистем прибрежной зоны, которые связывают углекислый газ и поддерживают морское биоразнообразие.
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