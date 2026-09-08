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Потепление угрожает уничтожить 25 млн гектаров лесов ламинарии к 2050 году

Потепление угрожает уничтожить 25 млн гектаров лесов ламинарии к 2050 году

Потепление океана уничтожает морские леса водорослей быстрее, чем их успевают восстанавливать. Согласно оценкам авторов обзорного эссе в журнале PLOS Biology, к 2050 году мир может лишиться до 25 миллионов гектаров лесов ламинарии — важнейших экосистем прибрежной зоны, которые связывают углекислый газ и поддерживают морское биоразнообразие.

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